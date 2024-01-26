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لبنان

خبر عاجل جدّاً يتعلّق بالكهرباء... هذا ما جرى اليوم

Lebanon 24
26-01-2024 | 09:55
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أفادت "الجديد"، أنّ كافة معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان خرجت عن الخدمة بسبب العاصفة التي تضرب المنطقة.

وأكد مصدر في شركة كهرباء لبنان لـ"الجديد"، أن "العمل جار على إصلاح العطل على أن تعود الأمور الى طبيعتها خلال مدة 3 ساعات تقريباً"، مشيراً الى أن "صاعقة أصابت خطوط الكهرباء نتج عنه العطل المذكور".
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