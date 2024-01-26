خبر عاجل جدّاً يتعلّق بالكهرباء... هذا ما جرى اليوم

أفادت "الجديد"، أنّ كافة معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان خرجت عن الخدمة بسبب العاصفة التي تضرب المنطقة.



وأكد مصدر في شركة كهرباء لبنان لـ"الجديد"، أن "العمل جار على إصلاح العطل على أن تعود الأمور الى طبيعتها خلال مدة 3 ساعات تقريباً"، مشيراً الى أن "صاعقة أصابت خطوط الكهرباء نتج عنه العطل المذكور".

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