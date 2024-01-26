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لبنان

بعدد كبير من الصواريخ... "الحزب" استهدف ثكنة إسرائيليّة

Lebanon 24
26-01-2024 | 10:06
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف بعد ظهر اليوم، ‏تجمّعات وانتشار جنود العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة "معاليه غولان" ومحيطها برشقة كبيرة من صواريخ ‏"الكاتيوشا".
 
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