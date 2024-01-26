بعدد كبير من الصواريخ... "الحزب" استهدف ثكنة إسرائيليّة

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف بعد ظهر اليوم، ‏تجمّعات وانتشار جنود العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة "معاليه غولان" ومحيطها برشقة كبيرة من صواريخ ‏"الكاتيوشا".