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لبنان

كلّاس: اقرار الهيئة الناظمة للقنب الهندي واجب وطني وحاجة إنمائية

Lebanon 24
26-01-2024 | 10:10
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صدر عن وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس، البيان التالي:
"اقرار الهيئة الناظمة للقنب الهندي واجب وطني، وحاجة إنمائية. 
أيد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس مساعي وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مطالبته إقرار  الهيئة الناظمة  لزراعة  للقنب الهندي ، بما تشكله من خطوة رائدة في مجال تنمية الزراعة و توجيه  الافادة من  تنظيم هذا القطاع و ادارة توجيهه ، و خصوصا لما يقدمه من عائدات مالية ضخمة لصالح الخزينة العامة ، و ما يوفره من فرص عمل و مجالات استثمارية متنوعة يفيد منها القطاع الزراعي و الصناعي ، في ظل رقابة توجيهيه رسمية. و تمنى كلاس اصدار مرسوم تشكيل الهيئة للبدء في عملية التحول نحو الزراعة الدوائية، التي تعلو استثماراتها في مجالات تحديث التنمية الزراعية الموجهة و الإرشادية . و لطالما كان هذا المطلب نقطة الدائرة في اهتمامات المسؤولين في منطقة بعلبك الهرمل ، التي يمكن ان تتحول بفعل صدور تنظيم الهيئة إلى  مساحات إنمائية و إستثمارية يفيد منها ابناء المنطقة وكل لبنان".
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