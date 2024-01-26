كلّاس: اقرار الهيئة الناظمة للقنب الهندي واجب وطني وحاجة إنمائية

صدر عن وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس، البيان التالي:

"اقرار الهيئة الناظمة للقنب الهندي واجب وطني، وحاجة إنمائية.

أيد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس مساعي وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مطالبته إقرار الهيئة الناظمة لزراعة للقنب الهندي ، بما تشكله من خطوة رائدة في مجال تنمية الزراعة و توجيه الافادة من تنظيم هذا القطاع و ادارة توجيهه ، و خصوصا لما يقدمه من عائدات مالية ضخمة لصالح الخزينة العامة ، و ما يوفره من فرص عمل و مجالات استثمارية متنوعة يفيد منها القطاع الزراعي و الصناعي ، في ظل رقابة توجيهيه رسمية. و تمنى كلاس اصدار مرسوم تشكيل الهيئة للبدء في عملية التحول نحو الزراعة الدوائية، التي تعلو استثماراتها في مجالات تحديث التنمية الزراعية الموجهة و الإرشادية . و لطالما كان هذا المطلب نقطة الدائرة في اهتمامات المسؤولين في منطقة بعلبك الهرمل ، التي يمكن ان تتحول بفعل صدور تنظيم الهيئة إلى مساحات إنمائية و إستثمارية يفيد منها ابناء المنطقة وكل لبنان".