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لبنان

السفير الإيراني: قرار جريء لمحكمة العدل الدولية ومع ذلك لا يكفي لوقف جرائم الإبادة

Lebanon 24
26-01-2024 | 10:25
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كتب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبی امانی عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"قرار جريء لمحكمة العدل الدولية ومع ذلك لا يكفي لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة. يكشف القرار استمرار الغرب في تأمين الحماية للكيان المجرم رغم إدانته من قبل الرأي العام العالمي. واثقون بأن العدالة الإلهية ستنتصر لغزة وأن اقتدار وصبر الفلسطينيين كفيلان بتأديب إسرائيل".
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