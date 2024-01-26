تعرفوا إلى أبرز أسلحة وصواريخ "حزب الله".. المعلومات مهمة جداً

منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، سيطر الفزع على سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان مع بدء صواريخ ومسيرات "حزب الله" اللبناني في التدفق إليهم.

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في الواقع، لقد تحولت أغلب المستوطنات الحدودية في شمال فلسطين المحتلة إلى مدن أشباح، مع قيام إسرائيل تباعاً بإخلاء عشرات المستوطنات والبلدات على الحدود اللبنانية.



في الحقيقة، شهدت القدرات العسكرية التي يمتلكها "حزب الله" في لبنان تطور ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، وصفه البعض بأنه يغير قواعد الصراع مع إسرائيل.

عملياً، لقد استخدم الحزب العديد من الأسلحة الجديدة منذ السابع من تشرين الأول الفائت في هجماته على إسرائيل، بما ينبئ بشكل جديد للحرب بين الطرفين، والتي ما زالت في إطار التصعيد المحدود.



منظومة حزب الله

تشمل منظومة حزب الله الدفاعية صواريخ أرض-جو تكتيكية قصيرة المدى تعمل على ارتفاعات منخفضة من طراز (SA8)، وهو نظام دفاع صاروخي متنقل يشمل مركبات كبيرة سداسية العجلات (4)، ومنصات إطلاق محسنة بإمكانها حمل ستة صواريخ، كما أنه معزز بثلاثة أنظمة من الرادارات: نظام مراقبة من طراز (H-BAND) بيضاوي الشكل يصل مداه إلى 30 كيلومترا، ونظام رادار نبضي للتعقب من طراز (J-BAND) يبلغ أقصى نطاق تتبع له نحو 20 كيلومترا، ورادار التوجيه من طراز (I-BAND) الذي بإمكانه توجيه صاروخين إلى هدف واحد.



وتضم المنظومة الدفاعية أيضا نظام الدفاع الجوي (SA17) المعزز بصواريخ أرض-جو متوسطة المدى، وهو نسخة مطورة من نظام الدفاع الجوي المحمول (Buk-M1)، وتحتوي على أربع قاذفات صواريخ، ورادارات لتحديد الأهداف، ورادار للتوجيه، ومحطة لإدارة المعركة، ومركبات إطلاق ذاتية الدفع.

ويمكن للمنظومة الاشتباك مع مجموعة واسعة من الأهداف تحلق على ارتفاعات تتراوح بين 10-24 ألف متر، وبمدى أقصى يصل إلى 50 كيلومترا، ويمكنها الاشتباك مع ما يصل إلى 24 هدفا في وقت واحد ومن أي اتجاه.



كذلك، يمتلك الحزب نظام الدفاع الجوي قصير المدى (SA22) الذي صممته روسيا في التسعينيات خصوصا لحماية الأهداف العسكرية والإستراتيجية. بإمكان هذا النظام التعامل مع مجموعة واسعة من الأهداف الجوية، مثل الطائرات والصواريخ البالستية وصواريخ كروز والمسيرات، هذا النظام مزود بنحو 12 صاروخا اعتراضيا أرض-جو جاهزة للإطلاق، ومحرك يعمل على مرحلتين بالوقود الصلب، ويصل مداه إلى 20 كيلومترا كحد أقصى.



حرب المسيرات

في يومي 6 و9 كانون الثاني الجاري، نجح حزب الله في تنفيذ هجومين بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية، الأول استهدف قاعدة مراقبة حركة المرور التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في جبل ميرون، والثاني استهدف مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد. الأمر هذا أرجعه البعض إلى أخطاء تكتيكية جسيمة من قِبَل منظومة الدفاع الإسرائيلية، في حين تساءل البعض الآخر عما إذا كانت المسيرات قد ساعدت حزب الله في قلب موازين المعادلة مع إسرائيل.



وفقا لتقديرات "مركز ألما للأبحاث" الإسرائيلي لعام 2021، يمتلك حزب الله ما يزيد على 2000 من الطائرات المسيرة متعددة المهام في حين لا توجد أرقام رسمية من الحزب، وهي الطائرات التي استُخدمت في أكثر من مناسبة خلال الجولة الحالية من الاشتباك.

وتشمل ترسانة حزب الله من المسيرات طائرات متعددة الأحجام، لها قدرات استطلاعية وهجومية، أهمها الطائرتان "مرصاد 1" و"مرصاد 2″، وهي نسخ مستوحاة من الطائرات الإيرانية "مهاجر 2" و"مهاجر 4″، ويصل مداها من 50 إلى 150 كيلومترا، كما أنها مزودة بكاميرتين أو ثلاث كاميرات من أجل المهام الاستطلاعية.



وتأتي بعد ذلك المسيرة "أيوب"، المسماة نسبة إلى حسين أيوب، أحد أهم العقول العسكرية للحزب في مجال التصنيع العسكري، ويتراوح مدى المسيرة ما بين 1700-2400 كيلومتر، ويمكنها حمل ما يصل إلى ثماني قنابل دقيقة التوجيه، بحسب بعض التقديرات. ويلي ذلك الطائرة "أبابيل"، وهي طائرة هجومية انتحارية يصل مداها إلى 150 كيلومترا، وبإمكانها حمل ما يصل إلى 45 كيلوغراما من المتفجرات. بعد ذلك، تأتي المسيرة "حسان"، التي جالت في الأراضي الفلسطينية المحتلة شباط 2022، وذلك لمدة 40 دقيقة إبان مهمة استطلاعية بعمق 70 كيلومترا، وعادت بعدها إلى قواعدها سالمة.



ترسانة صواريخ "حزب الله"

وفقا للعديد من التقديرات، يُعد حزب الله اللبناني الجهة غير الحكومية الأكثر تسليحا في العالم، وهو يعمل على تحديث وتوسيع مخزونه من الصواريخ باستمرار. ويمتلك الحزب ترسانة ضخمة من الصواريخ، لا نعرف حجمها بالتحديد، لكن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن القدرة الصاروخية لحزب الله تزيد على 150 ألف صاروخ.



في تشرين الثاني 2023، أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، إدخال صاروخ جديد من طراز "بركان 2" إلى ساحة المعركة، إذ استهدف الحزب بأربعة صواريخ "بركان" مركز قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة برانيت. ووفقا لتصريحات نصر الله، فإن بإمكان "بركان" حمل رؤوس حربية تزن ما بين 300-500 كيلوغرام من المتفجرات.



وتشمل ترسانة حزب الله الصاروخية أيضا مئات الصواريخ الدقيقة ذات القدرة التدميرية العالية، بإمكانها الوصول إلى العمق الإسرائيلي وضرب الأهداف بدقة شديدة وهامش خطأ أقل، الأمر الذي أثار مخاوف المسؤولين الإسرائيليين في حال توسعت الحرب لتشمل جبهة جنوب لبنان، إذ ستضطر إسرائيل حينها إلى تحويل منظومتها الدفاعية بالكامل لحماية مؤسساتها العسكرية الحساسة.



ويمتلك الحزب أيضا منصة "ثأر الله" المزدوجة للصواريخ الموجهة، وهي منظومة مضادة للدروع أعلن عنها الحزب في آب عام 2023، وتتميز بقدرتها العالية على إصابة الأهداف بدقة، ومؤلفة من منصتَيْ إطلاق مخصصة لصواريخ "الكورنيت".

أضف إلى ذلك صواريخ أرض-أرض غير الموجهة، التي تطورت بشكل كبير بعد آخر حرب خاضها حزب الله مع كيان الاحتلال عام 2006، ومنها على سبيل المثال لا الحصر صواريخ "كاتيوشا"، وهي صواريخ روسية الأصل، يصل مداها إلى 40 كيلومترا، وبإمكانها حمل رأس حربي يزن 20 كيلوغراما، وصواريخ "فجر 5″، مداها 75 كيلومترا، مع رأس حربي يزن 90 كيلوغراما، وصواريخ "زلزال" التي يبدأ مداها من 160 كيلومترا ويصل إلى 210 كم وبإمكانها حمل رأس حربي يزن 600 كيلوغرام من المتفجرات.

كذلك، يمتلك الحزب صواريخ "سكود" التي يصل مداها إلى 700 كيلومتر، ورأس حربي يصل إلى 800 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار.



مفاجأة جديدة

وكان لافتاً إعلان "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستخدامه صاروخ "فلق 1" في هجماته ضدّ مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان.



ومنذ 8 تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء المعارك بين الحزب وجيش العدو الإسرائيلي، لم يُعلن الحزب عن إدخال هذا الصاروخ إلى المعارك، في حين أنهُ كان يتحدث عن إستخدام صواريخ أخرى مثل "بركان".



مصادر "حزب الله" قالت لـ"لبنان24" إن هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها ذكر اسم صاروخ "فلق 1" في البيانات الصادرة عن الحزب بشأن هجماته، مشيرة إلى أن الصاروخ المُشار إليه هو إيراني الصنع ومضاد للدروع والدبابات.



ماذا نعرف عن "فلق 1"؟



من خلال البحث عن خصائص هذا الصاروخ، يتبين التالي:



- المدى الأقصى للصاروخ: 10 كيلومترات



- الارتفاع الأقصى لتحليق الصاروخ: 3500 م



- وزن الصاروخ: 113 كيلوغراماً



- وزن الرأس الحربي: 50 كيلوغراماً



- طول الصاروخ: 1.32 متراً



- عيار الصاروخ: 240 ميلمتراً.



بحسب المعلومات المتوافرة بشأنه، فإنّ "فلق 1" هو نظامٌ صاروخي إيراني الصنع، وتم تطويره في التسعينيات من قبل مجموعة شهيد باقري الصناعية، وهي جزء من منظمة الصناعات الفضائية الجوية.



المعطيات أيضاً تلفت إلى أنّ الوقود المستخدم للصاروخ هو من النوع الصلب ذو القاعدة المزدوجة، ويتم تثبيته على مركبة جيب خفيفة 4 × 4 عابرة للضواحي بها 6 صواريخ عيار 240 مم في وضع جاهز للإطلاق في قاذفة من نوع الإطار في الخلف.



موقع "defense-arab" المختص بالشؤون العسكرية والدفاعية كشف أنّ صاروخ "فلق 1" يختلف عن القاذفة المعروفة باسم "فلق 2"، وأضاف: "الصاروخان فلق 1 و 2 ينطلقنا بسرعة تفوق سرعة الصوت، إلا أن سرعة فلق 2 تفوق سرعة فلق 1 بنسبة 85%، وذلك لامتلاكه محركاً أكبر وأقوى".