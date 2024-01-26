الراعي استقبل البيسري ووفد الجبهة السيادية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وفدا من الجبهة السيادية.



وكان الراعي استقبل، قبل ذلك، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

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