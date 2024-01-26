Advertisement

لبنان

الراعي استقبل البيسري ووفد الجبهة السيادية

Lebanon 24
26-01-2024 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1157280-638418873306164537.png
Doc-P-1157280-638418873306164537.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وفدا من الجبهة السيادية.

وكان الراعي استقبل، قبل ذلك، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي يتحرك رئاسيا وهذا ما تبلغه من حزب الله
lebanon 24
26/01/2024 19:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي رداً على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر هي الراعية الرئيسية لـ"حماس" (الجزيرة)
lebanon 24
26/01/2024 19:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح زار الراعي في بكركي.. هذا ما بحثاه
lebanon 24
26/01/2024 19:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنجح "صرخة" الراعي في "تحريك" الملف الرئاسي؟!
lebanon 24
26/01/2024 19:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الراعي

البيسري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:49 | 2024-01-26
08:50 | 2024-01-26
12:17 | 2024-01-26
12:04 | 2024-01-26
11:31 | 2024-01-26
11:15 | 2024-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24