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لبنان

بيانٌ من "كهرباء زحلة".. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 12:04
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أعلنت "شركة كهرباء زحلة" في بيان، اليوم الجمعة، أنه "جميع معامل إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان خرجت عن الخدمة بعد ظهر اليوم، وحصل بالتالي انقطاع عام للتيار الكهربائي مستمر لغاية الآن على جميع الأراضي اللبنانية".
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وأوضحت الشركة أنّ "خدمتها مستمرة على مدار الساعة وإن ورش الصيانة جاهزة للتدخّل وتصليح أي عطل قد ينجم عن العاصفة 24/24".
 
ودعت الشركة الى "الاتصال بها والتبليغ عن الأعطال في حال وقوعها".
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