بيانٌ من "كهرباء زحلة".. ماذا جاء فيه؟

Advertisement

وأوضحت الشركة أنّ "خدمتها مستمرة على مدار الساعة وإن ورش الصيانة جاهزة للتدخّل وتصليح أي عطل قد ينجم عن العاصفة 24/24".ودعت الشركة الى "الاتصال بها والتبليغ عن الأعطال في حال وقوعها".