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لبنان

ماذا تقرر بشأن الضرائب؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 12:17
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مجلس النواب صدق المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.
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كذلك، صدق المجلس المواد من 18 حتى 30، من دون تعديل، وتتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.
 
 
 
 
 
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