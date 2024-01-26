مجزرة في الجنوب.. إسرائيل تضرب بلدة بيت ليف وسقوط شهداء!

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ العدو الإسرائيلي استهدف عدداً من المنازل في بلدة بيت ليف بواسطة غارة جوية.

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وأفادت المعلومات الأولية أنّ القصف أسفر عن سقوط 3 شهداء وعددٍ من الجرحى كحصيلة أولية.