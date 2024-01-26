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لبنان

إلى المواطنين.. هكذا أصبحت غرامات السير

Lebanon 24
26-01-2024 | 13:14
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مجلس النواب صدق المواد 44 و43 و45 و46 و47.

وأقرّ المجلس غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت 10 أضعاف، كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.
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أما المادة 46 فوضعت رسوماً على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.

وصدق المجلس أيضاً المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية، كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.
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