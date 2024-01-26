فرنجية: قرار المحكمة الدولية ضد إسرائيل انتصار للحق على الباطل

كتب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية عبر منصة "اكس" قائلاً: "إن "قرار المحكمة الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرئيل، يُعدُ انتصاراً للحق على الباطل وللعدالة على الإجرام، كما أنه انتصار قانوني للقضية الفلسطينية، وإدانة من أعلى مراجع العدالة الدولية لإسرائيل. للباطل جولة وللحق جولات".

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