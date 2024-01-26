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لبنان

آخر خبر عن إخراجات القيد.. هذا ما تقرر

Lebanon 24
26-01-2024 | 13:54
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مجلس النواب صدق المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافاً عدة.
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كذلك، صدّق المجلس المواد من 77 إلى 88.
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