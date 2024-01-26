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لبنان

إضراب عام لموظفي الدولة.. متى سيبدأ؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 13:56
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أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، اليوم الجمعة، الإضراب العام اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني الجاري ولغاية 9 شباط المقبل ضمناً. 
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وفي بيان لها، أبدت الهيئة استنكارها ورفضها لموازنة العام 2024، مؤكدة إصرارها على "استعادة حقوق العاملين في الإدارة العامة بكل شرائحهم كاملة".
 
كذلك، طالبت الهيئة المعنيين بـ"تصحيح الرواتب وكافة المستحقات ذات الصلة، وفقاً لمؤشر الأسعار وبنسبة ما خسرته".
 
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