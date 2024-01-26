إضراب عام لموظفي الدولة.. متى سيبدأ؟

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، اليوم الجمعة، الإضراب العام اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني الجاري ولغاية 9 شباط المقبل ضمناً.

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وفي بيان لها، أبدت الهيئة استنكارها ورفضها لموازنة العام 2024، مؤكدة إصرارها على "استعادة حقوق العاملين في الإدارة العامة بكل شرائحهم كاملة".