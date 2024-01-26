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لبنان

بخاري التقى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى لبنان

Lebanon 24
26-01-2024 | 14:04
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التقى السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، في دارته باليرزة، سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى لبنان، وهم سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة الكويت عبدالله الشاهين.
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لبنان

وليد البخاري

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