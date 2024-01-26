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لبنان

إنفجارات عنيفة تهزّ الجنوب وقصفٌ يطال دير عامص.. هذه آخر التطورات

Lebanon 24
26-01-2024 | 14:27
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تسيطر أجواء من التوتر على أرجاء قرى وبلدات جنوب لبنان، مساء اليوم الجمعة، لاسيما بعدما أقدم الجيش الإسرائيليّ على ارتكاب مجزرة مروعة في بلدة بيت ليف، راح ضحيتها 3 شهداء فضلاً عن إصابة آخرين بجروح.
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كذلك، نفذ جيش العدو قصفاً استهداف بلدتي دير أنطار ودير عامص في الجنوب، وتقول المصادر إن غارة طالت منزلاً مؤلفاً من 3 طبقات في البلدة الأخيرة المذكورة.
 
وتزامناً مع تلك التطورات، أفيد عن عن سماع دويّ انفجارات عنيفة سُمعت أصداؤها في أرجاء بلدات مرجعيون.
 
من جهتها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان في مستوطنة شوميرا بالجليل الغربي.
 
صورة للمنزل المستهدف في دير عامص:
 
 
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