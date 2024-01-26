هذه المواقع استهدفها "الحزب" مساء اليوم!

أعلن "حزب الله" في بيانات منفصلة، مساء اليوم الجمعة، عن 3 عمليّات جديدة نفذها مؤخراً.
وقال في البيان الأول إنه "عند الساعة 09:55 من مساء اليوم، استهداف ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وتم إصابتها إصابة مباشرة".
في بيانه الثاني، لفت "الحزب" الى انه "استهدف عند الساعة 10:00 من مساء اليوم، تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخي بركان، وحقق إصابة مباشرة".
كذلك، قام "الحزب" عند الساعة 11:05 من مساء اليوم، باستهداف تموضع وإنتشار لجنود العدو قرب المطلة بالأسلحة الصاروخية، واكد أنه حقق إصابات مباشرة.