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لبنان

هذه المواقع استهدفها "الحزب" مساء اليوم!

Lebanon 24
26-01-2024 | 16:19
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أعلن "حزب الله" في بيانات منفصلة، مساء اليوم الجمعة، عن 3 عمليّات جديدة نفذها مؤخراً.
وقال في البيان الأول إنه "عند الساعة 09:55 من مساء اليوم، استهداف ثكنة ‌‏زرعيت بصاروخ بركان وتم إصابتها إصابة مباشرة".
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في بيانه الثاني، لفت "الحزب" الى انه "استهدف عند الساعة 10:00 من مساء اليوم، تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخي بركان، وحقق إصابة مباشرة".
 
كذلك، قام "الحزب" عند الساعة 11:05 من مساء اليوم، باستهداف ‌‏تموضع وإنتشار لجنود العدو قرب المطلة بالأسلحة الصاروخية، واكد أنه حقق ‏إصابات ‏مباشرة. ‏
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