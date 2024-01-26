"ليلة حامية" في جنوب لبنان.. قصفٌ متبادل والصواريخ تُشعل الحدود!

ازدادت حدّة التوتر في جنوب لبنان، مساء اليوم الجمعة، عقبَ تصعيد الجيش الإسرائيلي هجماته ضدّ عدد من القرى والبلدات الحدودية أبرزها بلدات دير عامص، بيت ليف ورامية، الضهيرة طيرحرفا، ومروحين.

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وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلان عن دوي انفجار فوق بلدة خربة سلم الجنوبية، تبين انه ناتج عن انفجار لصاروخ اعتراضيّ معاد.

في المقابل، تحدثت قناة "الميادين" عن سقوط صاروخ "بركان" مصدره لبنان على غرفة في ثكنة زرعيت الإسرائيلية، كان يتواجد فيها عدد من الجنود.

كذلك، أفيد عن إستهداف نقطة عسكرية إسرائيليّة بالقرب من مستوطنة عرب العرامشة في الجليل الغربي.

من جهتها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أجواء هذه الليلة عند الحدود مع لبنان بـ"المضطربة"، مشيرة إلى أنه سُمع دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية.

وتحدثت الصحيفة عن حصول "توترات قياسية"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته هاجمت بنى تحتية عملياتية لـ"حزب الله" في بيت ليف ودير عامص في جنوب لبنان.

ولفت جيش العدو إلى أنه رصد أيضاً عدة عمليات لإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن قواته هاجم مصادر النيران بالمدفعية.

من ناحيتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله" أطلق صاروخاً مضاداً للدبابات على موقع موشاف أفيفيم في الجليل الأعلى.



شهداء وعمليات لـ"حزب الله"

ومساءً، أعلن "حزب الله" استشهاد 4 من عناصره هم طالب يحيى بلحص، علي فوزي ملحم، محمد علي مازح وإسلام محمد زلزلي.

كذلك، نشر الحزب سلسلة من البيانات، مساء، سرد فيها تفاصيل عن عمليات نفذها، اليوم الجمعة.

وأعلن الحزب أنه استهدف تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخي بركان، كما عمد أيضاً إلى استهداف ثكنة ‌‏زرعيت بالصاروخ نفسه المذكور.

وتبنى الحزب في بيان آخر استهداف الأجهزة الأمنية التجسسية ‏المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت، كما أعلن إستهداف تجمعٍ ‏لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا.

وفي بيانٍ جديد، قال الحزب إنه استهدف عند الساعة الـ11.05 من مساء الجمعة، إنتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي قرب المطلة.

وأشار الحزب إلى أن العملية تمت بواسطة القذائف الصاروخية، وقد تم تحقيق إصابات مباشرة.