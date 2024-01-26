مشاكسة أدّت إلى حِرمان

أدّت مشاكسة نائب تغييري ضد شركة نفطية، إلى حرمان لبنان، من تسهيلات دولة الشركة المعنية، مما أثر سلباً على التغذية بالتيار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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