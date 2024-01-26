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لبنان
مشاكسة أدّت إلى حِرمان
Lebanon 24
26-01-2024
|
17:06
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أدّت مشاكسة نائب تغييري ضد شركة نفطية، إلى حرمان لبنان، من تسهيلات دولة الشركة المعنية، مما أثر سلباً على التغذية بالتيار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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