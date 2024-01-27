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لبنان

إستراتيجيّة "حزب الله" نجحت مُجدّداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-01-2024 | 01:45
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رأى مصدر نيابيّ، أنّ تأييد رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" السابق وليد جنبلاط لرئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، يدلّ على أنّ إستراتيجيّة "حزب الله" القائمة على عامل الوقت نجحت مرّة جديدة.
وأشار المصدر النيابيّ إلى أنّ "حزب الله" سيظلّ يُسيطر على الإستحقاق الرئاسيّ، عبر التعطيل وإطالة عمر الفراغ، حتّى يقتنع نواب آخرون بفرنجيّة، ويتمّ تأمين الأصوات الكافيّة لانتخابه.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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