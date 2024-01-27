إستراتيجيّة "حزب الله" نجحت مُجدّداً

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رأى مصدر نيابيّ، أنّ تأييد رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" السابق وليد جنبلاط لرئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، يدلّ على أنّ إستراتيجيّة "حزب الله" القائمة على عامل الوقت نجحت مرّة جديدة.وأشار المصدر النيابيّ إلى أنّ "حزب الله" سيظلّ يُسيطر على الإستحقاق الرئاسيّ، عبر التعطيل وإطالة عمر الفراغ، حتّى يقتنع نواب آخرون بفرنجيّة، ويتمّ تأمين الأصوات الكافيّة لانتخابه.