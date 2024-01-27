ما جديد تسجيل السيارات؟ هذه المعلومة تهمّكم

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قالت مصادر ناشطة في قطاع تسجيل السيارات إنّ العمل في هيئة إدارة السير ما زال مستمراً في مختلف مراكز النافعة، موضحة أنّ مركز الدكوانة هو من أكثر المراكز الناشطة حالياً حيث تجري ضمنه عمليات تسجيل سيارات أجنبية من دون أي عوائق.وذكرت المصادر أن السيارات التي يتم تسجيلها فوراً، يجري إصدار دفاتر جديدة ممغنطة لأصحابها، وأضافت: "أما على صعيد اللوحات، فلا نُسخ جديدة متوافرة منها، واستثنائياً يجري منح المواطنين أصحاب السيارات لوحات قديمة لتسيير أمورهم".