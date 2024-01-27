الحملات أعطت مفعولا معاكسا

Advertisement

تحدثت تقارير أمنية لجهاز ينتشر على الأراضي اللبنانية كافة عن أن أجواء المواطنين في الأسبوع الماضي أتت متضامنة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في وجه الحملات التي تعرض لها.المصدر أشار الى أنه "للمرة الاولى يأتي هذا التضامن على نطاقٍ جغرافيٍ وشعبي واسع، من عكار الى طرابلس والكورة وصولاً الى جبل لبنان وطبعاً المتن وبيروت وزحلة وصيدا".وبحسب المعطيات التي جمعها هذا الجهاز "فان التضامن كان وطنيا جامعا مع رئيس الكتائب"، ختم المصدر.