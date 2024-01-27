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لبنان

الحملات أعطت مفعولا معاكسا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-01-2024 | 02:45
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تحدثت تقارير أمنية لجهاز ينتشر على الأراضي اللبنانية كافة عن أن أجواء المواطنين في الأسبوع الماضي أتت متضامنة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في وجه الحملات التي تعرض لها.
المصدر أشار الى أنه "للمرة الاولى يأتي هذا التضامن على نطاقٍ جغرافيٍ وشعبي واسع، من عكار الى طرابلس والكورة وصولاً الى جبل لبنان وطبعاً المتن وبيروت وزحلة وصيدا".
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وبحسب المعطيات التي جمعها هذا الجهاز "فان التضامن كان وطنيا جامعا مع رئيس الكتائب"، ختم المصدر.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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