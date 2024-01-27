بعد "دانييلا" استعدوا لمنخفض جديد أشد قوة.. موجات صقيع وثلوج على هذا الإرتفاع

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أفادت صفحة LEBANON WEATHER ONLY على فيسبوك ان طقس اليوم السبت سيكون غير مستقر صباحا مع امطار متفرقة و ثلوج فوق ارتفاع الـ 1000-1100 متر على ان تنحسر الامطار بعد الظهر تحضيرا لمنخفض اشد قوة يبدأ غدا الاحد ويستمر الأيام مع ثلوج تلامس 800-900 متر الاسبوع المقبل.ويؤثر منخفض جوي شديد الفعالية مصحوب بكتل هوائية قطبية وباردة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحوّل الى عاصفة أطلقت عليها مصلحة الارصاد الجوية اسم دانيلا "Daniella" أدت الى تساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحياناً، ورياح شديدة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة فيتدنى مستوى تساقط الثلوج ويلامس صباح اليوم السبت ارتفاع الـ 1000 متر على المرتفعات الشمالية، يخف تأثير العاصفة اعتباراً من بعد ظهر السبت مع موجات من الصقيع وتشكل للجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، ومن المتوقع ان تعاود نشاطها صباح يوم الاثنين.طقس الأيام المُقبلةالسبت: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ 5 درجات على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق خاصة على المرتفعات الشمالية ، تخف حدة الأمطار اعتباراً من الظهر مع حدوث انفراجات واسعة، يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من المساء اعتباراً من ارتفاع 1100 متر.الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً اعتباراً من ساعات المساء مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويبقى خطر تكوًن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن الـ 1100 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.الإثنين: غائم جزئياً مع عودة درجات الحرارة للانخفاض ويتكون الضباب على المرتفعات والجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ 1300 متر وما فوق، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم وتشتدّ غزارة الأمطار مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 11 الى 14 درجة، على الجبال من درجتين الى 6 درجات وفي الداخل من 3 الى 6 درجات.