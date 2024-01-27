إستنفار كبير.. أنباء عن تسلل طائرات من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيليّة!

ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، صباح السبت، أنّه تم تفعيل صافرات الإنذار في عددٍ من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان خشية تسلل طائرات مُسيرة باتجاهها عبر الحدود.

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ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإنّ المستوطنات التي شهدت إستنفاراً بسبب تسلل المُسيرات هي دفنا، جوشر، غجر، دان، شعار يشوف وسنير في الجليل الأعلى.

كذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة شلومي بالجليل الغربي خشية من إطلاق صواريخ تجاهها.

وتأتي تلك التطورات الصباحية بعد ليلةٍ حامية شهدها الجنوب، أمس الجمعة، عقبَ تصعيد الجيش الإسرائيلي هجماته ضدّ عدد من القرى والبلدات الحدودية أبرزها بلدات دير عامص، بيت ليف ورامية، الضهيرة طيرحرفا، ومروحين.

في المقابل، شهدت مستوطنات إسرائيلية قصفاً من لبنان، آخرها كان سقوط صاروخ "بركان" مصدره لبنان على غرفة في ثكنة زرعيت الإسرائيلية، كان يتواجد فيها عدد من الجنود.

كذلك، أفيد عن إستهداف نقطة عسكرية إسرائيليّة بالقرب من مستوطنة عرب العرامشة في الجليل الغربي.

من جهتها، وصفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أجواء الليلة الماضية عند الحدود مع لبنان بـ"المضطربة"، مشيرة إلى أنه سُمع دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية.

وتحدثت الصحيفة عن حصول "توترات قياسية"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته هاجمت بنى تحتية عملياتية لـ"حزب الله" في بيت ليف ودير عامص في جنوب لبنان.

ولفت جيش العدو إلى أنه رصد أيضاً عدة عمليات لإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن قواته هاجم مصادر النيران بالمدفعية.

من ناحيتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله" أطلق صاروخاً مضاداً للدبابات على موقع موشاف أفيفيم في الجليل الأعلى.

شهداء وعمليات لـ"حزب الله"

ومساء أمس، أعلن "حزب الله" استشهاد 4 من عناصره هم طالب يحيى بلحص، علي فوزي ملحم، محمد علي مازح وإسلام محمد زلزلي.

كذلك، نشر الحزب سلسلة من البيانات، مساء، سرد فيها تفاصيل عن عمليات نفذها، اليوم الجمعة.

وأعلن الحزب أنه استهدف تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخي بركان، كما عمد أيضاً إلى استهداف ثكنة ‌‏زرعيت بالصاروخ نفسه المذكور.

وتبنى الحزب في بيان آخر استهداف الأجهزة الأمنية التجسسية ‏المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت، كما أعلن إستهداف تجمعٍ ‏لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا.

وفي بيانٍ جديد، قال الحزب إنه استهدف عند الساعة الـ11.05 من مساء الجمعة، إنتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي قرب المطلة.

وأشار الحزب إلى أن العملية تمت بواسطة القذائف الصاروخية، وقد تم تحقيق إصابات مباشرة.

وخلال منتصف الليل، نشر الحزب قائمة بعدد العمليات التي نفذها أمس وبلغ عددها 9 وهي على النحو التالي:

في القطاع الشرقي:

1- الساعة 8:10 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 13:00 استهداف ثكنة معاليه غولان بصواريخ فلق 1 وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 16:10 استهداف تجمّعات وانتشار جنود العدو في ثكنة معاليه غولان ومحيطها برشقةٍ كبيرة من صواريخ الكاتيوشا.

4- الساعة 23:05 استهداف ‌‏تموضع وإنتشار لجنود العدو الإسرائيلي قرب المطلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق ‏إصابات ‏مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 21:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 21:00 استهداف قوّة قنّاصة في المقاومة الإسلاميّة للأجهزة الأمنيّة التجسّسيّة المُستحدثَة المرفوعة على ثكنة زرعيت.

3- الساعة 21:55 استهداف ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 22:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي على تلّة الكوبرا بصاروخَي بركان وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 22:40 استهداف أحد ‏المباني ‏في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصيب إصابة مباشرة.









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