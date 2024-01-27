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لبنان

أضرار كبيرة.. هذا ما حصل داخل مطعم في بيروت (صور)

Lebanon 24
27-01-2024 | 02:27
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دوى انفجار صباح اليوم داخل مطعم الـ AMB في شارع العجمي في أسواق بيروت من دون وقوع إصابات واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ولم تعرف حتى الساعة أسباب الانفجار.


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