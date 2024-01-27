تحسبا للعاصفة.. هذا ما يجري في صور

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وضعت فرق الدفاع المدني الفلسطيني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني العناصر التابعة لها في حال الاستنفار والتأهب القصوى لتقديم المساعدة الضرورية لأبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، بناء على تعليمات امين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صور، وعلى أثر توقعات الأرصاد الجوية في لبنان، وتحسبا لدخول الأمطار وامواج البحر للمنازل والتي قد تسبب خسائر في الممتلكات.فقد صدرت تعليمات من اللواء توفيق عبدالله لفريق الدفاع المدني الفلسطينى والهلال الاحمر الفلسطينى برفع حالة التاهب القصوى للتعامل مع اي طارئ بسبب العاصفة الجوية التى تضرب لبنان، مطالبا بتثبيت نقاط إنقاذ واسعاف على اطراف مخيم الرشيدية والبقاء على جهوزية تامة بالامكانات المتاحة والمتوافرة حتى انتهاء العاصفة.