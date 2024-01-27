Advertisement

لبنان

تحسبا للعاصفة.. هذا ما يجري في صور

Lebanon 24
27-01-2024 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1157503-638419447663142286.jpg
Doc-P-1157503-638419447663142286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وضعت فرق الدفاع المدني الفلسطيني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني العناصر التابعة لها في حال الاستنفار والتأهب القصوى لتقديم المساعدة الضرورية لأبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، بناء على تعليمات امين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صور، وعلى أثر توقعات الأرصاد الجوية في لبنان، وتحسبا لدخول الأمطار وامواج البحر للمنازل والتي قد تسبب خسائر في الممتلكات.
Advertisement

فقد صدرت تعليمات من اللواء توفيق عبدالله لفريق الدفاع المدني الفلسطينى والهلال الاحمر الفلسطينى برفع حالة التاهب القصوى للتعامل مع اي طارئ بسبب العاصفة الجوية التى تضرب لبنان، مطالبا بتثبيت نقاط إنقاذ واسعاف على اطراف مخيم الرشيدية والبقاء على جهوزية تامة بالامكانات المتاحة والمتوافرة حتى انتهاء العاصفة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-01-27
06:07 | 2024-01-27
06:00 | 2024-01-27
05:53 | 2024-01-27
05:35 | 2024-01-27
05:00 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24