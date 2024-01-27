عاد التوتر صباح اليوم الى الحدود الجنوبية مع القصف الذي شنته المدفعية الاسرائيلية على بلدة حولا من الجهة الشرقية وسقوط عدة قذائف في منطقة القعقور وعند اطراف بلدة الناقورة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

في المقابل، أعلن حزب الله عن عناصره استهدفوا عند الساعة 09:30 من صباح اليوم "انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وحقّقوا فيه إصابات مباشرة."وعند الساعة 10:15 استهدف عناصر حزب الله ايضاً "تجمعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏‏"وعند الساعة 11:05 استهدف عناصر الحزب تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرةوأشارت "الوكالة الوطنية للاعلام" الى انه وبعيد منتصف الليل قصفت مدفعية العدو الاسرائيلي اطراف بلدات القطاعين الغربي والاوسط المتاخمة للخط الازرق من الناقورة صعودا حتى بلدة رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط..وبعد منتصف الليل اطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه الاحراج المتاخمة للخط الازرق في اطراف بلدات الناقورة ويارين والبستان وام التوت وعلما الشعب.وحتى صباح اليوم يحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي غير اعتيادي كما اطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط..