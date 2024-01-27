Advertisement

لبنان

التوتر يشتدّ جنوباً: قصف اسرائيلي على عدد من القرى و"الحزب" يرد بصواريخ "بركان"

Lebanon 24
27-01-2024 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1157507-638419456618762057.jpeg
Doc-P-1157507-638419456618762057.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد التوتر صباح اليوم الى الحدود الجنوبية مع القصف الذي شنته المدفعية الاسرائيلية على بلدة حولا من الجهة الشرقية وسقوط عدة قذائف في منطقة القعقور وعند اطراف بلدة الناقورة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
في المقابل، أعلن حزب الله عن عناصره استهدفوا عند الساعة 09:30 من صباح اليوم "انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وحقّقوا فيه إصابات مباشرة."
وعند الساعة 10:15 استهدف عناصر حزب الله ايضاً "تجمعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏‏"
وعند الساعة 11:05 استهدف عناصر الحزب تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة
 

وأشارت "الوكالة الوطنية للاعلام" الى انه وبعيد منتصف الليل قصفت مدفعية العدو الاسرائيلي اطراف بلدات القطاعين الغربي والاوسط المتاخمة للخط الازرق من الناقورة صعودا حتى بلدة رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط..
 
وبعد منتصف الليل اطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه الاحراج المتاخمة للخط الازرق في اطراف بلدات الناقورة ويارين والبستان وام التوت وعلما الشعب.
وحتى صباح اليوم يحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي غير اعتيادي كما اطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط..
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-01-27
06:07 | 2024-01-27
06:00 | 2024-01-27
05:53 | 2024-01-27
05:35 | 2024-01-27
05:00 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24