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لبنان

العبسي غادر الى بلجيكا في زيارة رعوية

Lebanon 24
27-01-2024 | 02:52
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غادر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بيروت متوجها الى بلجيكا على رأس وفد ضم رئيس جمعية الملكية العالمية - نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش ورئيس الديوان البطريركي الاب رامي واكيم، والاباء مروان سيدي وشربل ناصيف والقيم العام طوني شار اضافة الى المستشار الاعلامي الزميل انطوان الحايك.
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ويلتقي العبسي خلال زيارته الرعوية ابناء الطائفة وعددا من المسؤولين السياسيين والشخصيات الروحية .
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