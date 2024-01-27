العبسي غادر الى بلجيكا في زيارة رعوية

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غادر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بيروت متوجها الى بلجيكا على رأس وفد ضم رئيس جمعية الملكية العالمية - نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش ورئيس الديوان البطريركي الاب رامي واكيم، والاباء مروان سيدي وشربل ناصيف والقيم العام طوني شار اضافة الى المستشار الاعلامي الزميل انطوان الحايك.ويلتقي العبسي خلال زيارته الرعوية ابناء الطائفة وعددا من المسؤولين السياسيين والشخصيات الروحية .