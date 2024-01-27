"وزارة" تتحرّك قرب حدود لبنان.. ماذا فعلت؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزارة الصحة الإسرائيلية تُجري تمريناً يحاكي سيناريو حرباً واسعة النطاق عند الحدود مع لبنان.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الخطوة المُشار إليها حصلت على خلفية استمرار المناوشات العسكرية بين إسرائيل و "حزب الله" عند الحدود مع لبنان منذ 8 تشرين الأول الماضي، وأضافت: "لقد تم عرض سيناريوهات مختلفة تتناول تشغيل المستشفيات وصناديق التأمين الصحي ومناطق الإخلاء بالإضافة إلى تقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، ويحتاجون إلى مساعدة فورية".

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وكشفت البيانات التي جمعها مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست عن صورة صعبة في ما يتعلق بحماية المستشفيات العامة ومؤسسات طب المسنين خصوصاً في المستوطنات المحاذية للبنان.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن هناك أزمة داخل المستشفيات، إذ تواجه تلك الصروح الطبية نقصاً كبيراً في عدد الأسرّة المخصصة للمرضى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية قولهم إن هناك مساعٍ لسد ثغرات معقدة من أجل تحدي الإفتراضات القائمة والمرتبطة بالحرب مع "حزب الله"، معتبرين أنّ التغيير الذي قد يحدث عند الجبهة الشمالية مع لبنان سيؤثر على المستشفيات والمجتمع بشكلٍ كبير.