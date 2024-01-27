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لبنان

اعلان جديد من هيئة ادارة السير.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
27-01-2024 | 03:24
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اعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات -  في بيان،  "استقبال المواطنين خلال الأسبوعين القادمين لإنجاز الخدمات الجديدة التّالية في المركز الرئيسي في الدكوانة: فكّ حجز وفكّ رهن السّيارات السّياحيّة العموميّة، إصدار رخصة سير بدل عن ضائع للسيارات ٠العمومية واستمارة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الخدمات التي تمّ الاعلان عنها سابقاً، وذلك وفق الآلية التالية:
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أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

- يومي الثلاثاء الواقعين في 30 كانون الثاني و6 شباط 2024

- يومي الاربعاء الواقعين في 31 كانون الثاني و7 شباط 2024

من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، علماً انّه *سيصار الى فتح منصة المواعيد يوم السبت 27/1/2024 السّاعة الخامسة بعد الظهر لهذه الغاية.

-يوم الخميس 1 شباط للمواطنين اصحاب السيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي تنتهي رقم (هيكلها / تسلسلها): بـ 3/ 4/ 5 ويوم الخميس 8 شباط للتي تنتهي بـ 6/ 7 / 8/9   

وذلك دون حجز موعد على ان يحضر اصحاب العلاقة بالذات شخصياً دون حضور وكلاء عنهم.

ب- اما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الالية التّالية:

- ايّام الثلاثاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2، 3  

- ايّام الاربعاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4 ، 5، 6

- ايام الخميس للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 7، 8، 9

كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements

وعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info  

علماً انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة".
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