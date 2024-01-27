"دانييلا" بيضتها.. الثلوج لامست الـ 1000 متر وتحذير من موجات الصقيع والجليد (فيديو)

لا يزال لبنان تحت تأثير العاصفة دانييلا "Daniella" التي ترافقت مع تساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحياناً، ورياح شديدة وأدت إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة فتدنى مستوى تساقط الثلوج ولامس صباح اليوم السبت ارتفاع الـ 1000 متر على المرتفعات الشمالية.

وسيخف تأثير العاصفة اعتباراً من بعد ظهر اليوم السبت مع موجات من الصقيع وتشكل للجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، على ان تعاود نشاطها صباح يوم الاثنين.





وقد غطى الثلج معظم المرتفعات الجبلية، ففي الشوف تساقطت الثلوج اعتبارا من ارتفاع نحو 1000 متر وما فوق عن سطح البحر. وارتدى شريط القرى الممتد من عين زحلتا والباروك وصولا الى مرستي وجباع ونيحا وشاحا ابيض، مع تأثير جزئي على حركة السير على الطرق، التي تزيد عن هذا الارتفاع. بينما شهدت طريق معاصر الشوف-الارز-كفريا طبقة ثلجية تسببت بانقطاع الطريق الرئيسي بين منطقتي الشوف والبقاع، باستثناء السيارات المجهزة.



أما في حاصبيا فقد أدت المتساقطات امس الجمعة واليوم السبت إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني إلى أعلى معدلاته هذا العام ووصلت السيول الاتربة والوحول إلى مجرى النهر ما ألحق خسائر كبيرة بالثروة السمكية كما ادت الفيضانات إلى تضرر المنتزهات المحاذية لضفتيه وكذلك بالمزروعات في بساتين حوض الحاصباني ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



كما أدى تساقط الثلوج الى إقفال طريق شبعا راشيا الوادي عبر وادي جنعم بسبب تراكم الثلوج وبات متعثرات سلوكها الا للمركبات الرباعية الدفع او الأجهزة بسلاسل معدنية.

ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني بسبب الأمطار#lebanon24 pic.twitter.com/eHJ6nNlDZX — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 27, 2024 Advertisement

إلى ذلك، وضعت فرق الدفاع المدني الفلسطيني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني العناصر التابعة لها في حال الاستنفار والتأهب القصوى لتقديم المساعدة الضرورية لأبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، بناء على تعليمات امين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صور، وعلى أثر توقعات الأرصاد الجوية في لبنان، وتحسبا لدخول الأمطار وامواج البحر للمنازل والتي قد تسبب خسائر في الممتلكات.



هذا وصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، بيان، أعلنت فيه أن عناصرها عملت "في تمام الساعة 12:05 من تاريخ اليوم الواقع في 27/01/2024 على سحب سيّارة رباعية الدفع عالقة في الثلوج في باكيش – المتن".



كما عملت "عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 05:20 من تاريخ اليوم الواقع في 27/01/2024 على سحب سيارتين رباعيتيّ الدفع عالقتين في الثلوج في ساحة وردة / عيون السيمان – كسروان".