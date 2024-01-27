عمليات لحزب الله صباح اليوم ضد اسرائيل.. هذا ما تم كشفه

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وعند الساعة 11:05 استهدف عناصر الحزب تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة

أعلن حزب الله عن عناصره استهدفوا عند الساعة 09:30 من صباح اليوم "انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وحقّقوا فيه إصابات مباشرة."وعند الساعة 10:15 استهدف عناصر حزب الله ايضاً "تجمعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏‏"