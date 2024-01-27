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لبنان
أصيب بجروح بليغة.. هذا ما حصل عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي
Lebanon 24
27-01-2024
|
04:39
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أقدم مسلحون على ضرب شخص سوري الجنسية بكعب مسدس على رأسه على دوار الجبلي - دورس عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعمل الصليب الاحمر على نقل الجريج الى احد مستشفيات المنطقة.
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بعلبك
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