Advertisement

لبنان

أصيب بجروح بليغة.. هذا ما حصل عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي

Lebanon 24
27-01-2024 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1157553-638419527141158468.jpg
Doc-P-1157553-638419527141158468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مسلحون على ضرب شخص سوري الجنسية بكعب مسدس على رأسه على دوار الجبلي - دورس عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

 وعمل الصليب الاحمر على نقل الجريج الى احد مستشفيات المنطقة.
Advertisement


مواضيع ذات صلة
جريمة مروعة في بعلبك.. قتل زوجته وسلّم نفسه
lebanon 24
27/01/2024 13:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فُقد في بعلبك من التابعية السورية.. هل تعرفون عنه شيئاً؟
lebanon 24
27/01/2024 13:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيفات في ملف بيع "عقارات مسيحية" في بعلبك
lebanon 24
27/01/2024 13:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تبادل إطلاق نار على الحدود مع مصر جراء وصول مشتبه فيهم بينهم مسلحون للمنطقة الحدودية
lebanon 24
27/01/2024 13:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

مسلحون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-01-27
06:07 | 2024-01-27
06:00 | 2024-01-27
05:53 | 2024-01-27
05:35 | 2024-01-27
05:00 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24