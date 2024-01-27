أصيب بجروح بليغة.. هذا ما حصل عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي

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أقدم مسلحون على ضرب شخص سوري الجنسية بكعب مسدس على رأسه على دوار الجبلي - دورس عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعمل الصليب الاحمر على نقل الجريج الى احد مستشفيات المنطقة.