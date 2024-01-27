أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، استهداف قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.

وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 11.50 من ظهر اليوم، وقد أصيبت القاعدة بشكل مباشر.

Advertisement