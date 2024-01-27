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لبنان
عملية جديدة لـ"حزب الله" قبل قليل.. ماذا استهدفت؟
Lebanon 24
27-01-2024
|
05:35
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، استهداف قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.
وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 11.50 من ظهر اليوم، وقد أصيبت القاعدة بشكل مباشر.
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