Advertisement

لبنان

نائب "الحزب" يحذّر العدو: في لبنان تنتظرك المقابر!

Lebanon 24
27-01-2024 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1157575-638419580327749588.jpg
Doc-P-1157575-638419580327749588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار  رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الى أن "المقاومة في لبنان تصدت للعدو الإسرائيلي وقالت بالواقع العملي وفي الميدان إياك أن تخطئ الحساب وإياك أن تحول جنونك من مكانٍ إلى مكان باتجاه لبنان لأن ما ينتظرك فيه هو المقابر".
Advertisement
 
 
 
وقال رعد في كلمة ألقاها خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة النبطية الفوقا للشهيد فضل علي سلمان: "نحن جاهزون للمواجهة إلى أبعد مدى وإذا رأى العدو حتى الآن جزءا بسيطا من بأسنا فنحن جاهزون لأن نريه كل بأسنا" .

وأضاف: "ما قمنا به في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة هو حماية لبلدنا ولمصالحنا الوطنية ودفاعا عن سيادتنا أولا وتضامنا مع غزة وانتصارا للمظلومين من أهل غزة وفلسطين ورفعا للصوت من أجل أن يعرف العالم أن غزة لن تترك وحدها أمام هذه الهمجية والعنصرية الإرهابية الصهيونية".


كما اشار الى ان "العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه السياسية التي طرحها وهذا الفشل أوجد بلبلة في صفوفه بين سياسييه وعسكرييه وأمنييه وأيضا داخل الوجود الصهيوني في الكيان الغاصب لفلسطين يوجد تشرذم ومناكفات واختلاف رؤى وليس هناك تماسك".

ولفت أيضاً إلى أن "العدو ومن معه يستحضر الخيبة نتيجة فشله في تحقيق أهدافه في غزة ويأتي محاولا التنمر والتمثيل مهولا علينا بالحرب الشاملة في لبنان لتحقيق شروطه التي تطمئن المستوطنين في الشمال حتى يعودوا إلى مستوطناتهم". وقال: "أن نطمئن أهلنا الذين نزحوا من قراهم أولى عندنا من أن تطمئن مستوطنيك. لن يكون أمن على حساب أمننا ولن يكون هناك تفاهم دولي وإقليمي لا يلحظ إستقرارنا وسيادتنا وحقنا في أرضنا وفي التموضع الذي نحن الذين نقرره ونختاره . وشدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة على أننا معنيون بأن نحمي شعبنا وأن نحافظ على بلدنا وأن نمنع العدو من أن يتطاول على سيادتنا وهذا إلتزام المقاومة وكل التضحيات التي قدمناها تترجم هذا الإلتزام ونحن لسنا في معرض جوائز للخائبين في هجومهم البشع على غزة على المستوى الإنساني والفاشل على المستوى السياسي".

وختم: "عبثا يحاول الأميركي أن يستنهض إسرائيل لأن الخط النزولي للكيان الصهيوني قد بدأ ولن يستطيع الأميركي وغيره أن يغيروا هذا المسار التنازلي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2024-01-27
07:40 | 2024-01-27
06:59 | 2024-01-27
06:51 | 2024-01-27
06:00 | 2024-01-27
05:53 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24