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لبنان

من رشاش حربي... إطلاق نار في طرابلس فماذا حصل؟

Lebanon 24
27-01-2024 | 06:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم في مدينة الميناء - شارع مار الياس من رشاش حربي بإتجاه سيارة من نوع jeep ولاذوا بعدها بالفرار والاضرار اتت مادية.

ولا تزال اسباب اطلاق النار مجهولة.
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