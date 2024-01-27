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لبنان
من رشاش حربي... إطلاق نار في طرابلس فماذا حصل؟
Lebanon 24
27-01-2024
|
06:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم في مدينة الميناء - شارع مار الياس من رشاش حربي بإتجاه سيارة من نوع jeep ولاذوا بعدها بالفرار والاضرار اتت مادية.
ولا تزال اسباب اطلاق النار مجهولة.
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