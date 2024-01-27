من رشاش حربي... إطلاق نار في طرابلس فماذا حصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم في مدينة الميناء - شارع مار الياس من رشاش حربي بإتجاه سيارة من نوع jeep ولاذوا بعدها بالفرار والاضرار اتت مادية.



ولا تزال اسباب اطلاق النار مجهولة.

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