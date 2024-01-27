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لبنان

رسائل "مشبوهة".. بيان مهمّ من أمن الدولة!

Lebanon 24
27-01-2024 | 07:40
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أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة، في بيان، انه "في سياق متّصل بالبيان السّابق الذي أصدرته المديريّة العامّة لأمن الدّولة حول الرسائل التي تدعو المواطنين إلى مغادرة قراهم في بعض المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة، والتي تبيّن أنّها غير جدّيّة وتمّ التحقيق مع مطلقيها. ظَهَرَ اليوم توزيعُ رسائل صوتيّة ونصّيّة في المناطق الحدوديّة أيضاً وتحديداً في بلدة الجُمَيجُمَة، فأصاب الأهالي حالة من الهلع، وبدأ بعضهم بإخلاء منازلهم والنزوح".
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وتابع البيان: "بعد متابعة المديريّة العامّة لأمن الدّولة للأمر، قامت مديريّة النبطيّة الإقليميّة بكشف مفبركي هذه الرّسائل وناشريها من دون التثبّت من صحّتها، وأوقفتهم، .وأجرت التحقيق معهم تحت إشراف القضاء، وأُجري المقتضى القانونيّ بحقّهم".


هذا ودعت المديريّة العامّة لأمن الدّولة "المواطنين إلى عدم إطلاق مثل هذه الاشاعات تحت طائلة الملاحقة القانونيّة أمام القضاء المختصّ".
 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه "ليل ٢٦/١/٢٠٢٤ تلقى المدعو "س. ك" من الجميجمة على رقم هاتفه الخاص مراسلة على تطبيق "واتساب" من رقم مجهول، كتب فيها باللغتين العربية والعبرية وبعدها تم الاتصال به من الرقم ذاته فلم يستجب له فارسلت له بعدها رسالة.

كما أفادت بأن "كل من المدعو ع. ي. والمدعو ا.ح أقدما على نشر مقاطع صوتية وحالات على مواقع التواصل يطلبان من السكان في بلدة الجميجمة اخلاء منازلهم مما اثار الرعب في البلدة وقام عدد من الاهالي بإخلاء منازلهم".
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