كارثة بيئية في عكار.. تسرب مواد نفطية في النهر الكبير!

قال مزارعون في بلدة المسعودية في سهل عكار انهم لاحظوا وجود تسرب مواد نفطية في النهر الكبير الجنوبي، بينما كانوا يتفقدون اراضيهم ومواسمهم الزراعية جراء العاصفة.





وأعرب المزارعون عن تخوفهم من الاضرار التي يلحقها التسرب النفطي على ما تبقى من زراعاتهم.

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