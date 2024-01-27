أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين تنفيذ عمليتين بعد ظهر اليوم، وقال إنه "استهدف عند الساعة 2:45 من بعد الظهر التجهيزات التجسسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة".

Advertisement

وفي بيان ثان، قال "الحزب" إنه "استهدف تجمعا لجنود العدو في محيط ثكنة شوميرا وحققنا فيه إصابات مباشرة".

وأشار في بيانه الى أنه حقق إصابات مباشرة. ‏