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لبنان

عمليتان جديدتان لـ"الحزب".. هذه الموقع الاسرائيلية كانت هدفاً

Lebanon 24
27-01-2024 | 09:21
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أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين تنفيذ عمليتين بعد ظهر اليوم، وقال إنه "استهدف عند الساعة 2:45 من بعد الظهر التجهيزات التجسسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة".
 

وأشار في بيانه الى أنه حقق إصابات مباشرة. ‏
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وفي بيان ثان، قال "الحزب" إنه "استهدف تجمعا لجنود العدو في محيط ثكنة شوميرا وحققنا فيه إصابات مباشرة".
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