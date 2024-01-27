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لبنان

بعد الهزة في تركيا اليوم.. إليكم ما أعلنته مصلحة الأبحاث العلمية

Lebanon 24
27-01-2024 | 09:32
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جددت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari التأكيد أن "لا علاقة للزلازل بالطقس".


وقال في بيان: "اليوم حدثت هزة ارتدادية في تركيا بقوة 5.2 على مقياس ريختر. وحتى لا يبادر المهولون الى الحديث عن هزات أو زلازل مرتبطة بالمنخفضات (وليس العواصف) التي يتعرض لها لبنان، فلا رابط بين ما يحدث فوق القشرة الارضية من مناخ وما يحدث تحتها من هزات". 
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وتابع: "بالحديث عن المنخفضات سيبقى طقس لبنان بارداً خاصة صباحاً ومساءً وليس هناك من عواصف ثلجية إنما بعض الثلوج صباحاً ومساءً على 1000 متر والبقاع".
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