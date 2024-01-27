قصف إسرائيلي يطال هذه البلدات الجنوبية

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على جبل بلاط بين رامية ومروحين، بحسب "لبنان 24".



كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية اطراف بلدة الناقورة وأطراف بلدة حولا.

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