Advertisement

لبنان

قصف إسرائيلي يطال هذه البلدات الجنوبية

Lebanon 24
27-01-2024 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1157610-638419727236670242.jpg
Doc-P-1157610-638419727236670242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على جبل بلاط بين رامية ومروحين، بحسب "لبنان 24".

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية اطراف بلدة الناقورة وأطراف بلدة حولا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التوتر يشتدّ جنوباً: قصف اسرائيلي على عدد من القرى و"الحزب" يرد بصواريخ "بركان"
lebanon 24
27/01/2024 18:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: قصفنا آليات وجنود اسرائيليين في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خان يونس بوابل من قذائف الهاون
lebanon 24
27/01/2024 18:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف اسرائيلي عنيف على منطقة بين الضهيرة وعلما الشعب جنوب لبنان
lebanon 24
27/01/2024 18:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تطورات الجنوب... قصف اسرائيلي وقذائف فوسفورية على كفركلا
lebanon 24
27/01/2024 18:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24

قصف

اسرائيلي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:14 | 2024-01-27
10:59 | 2024-01-27
10:00 | 2024-01-27
09:32 | 2024-01-27
09:21 | 2024-01-27
09:01 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24