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لبنان
قصف إسرائيلي يطال هذه البلدات الجنوبية
Lebanon 24
27-01-2024
|
10:14
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على جبل بلاط بين رامية ومروحين، بحسب "لبنان 24".
كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية اطراف بلدة الناقورة وأطراف بلدة حولا.
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