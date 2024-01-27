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لبنان

في التبانة.. أطلق عليه النار ثمّ فرّ!

Lebanon 24
27-01-2024 | 10:59
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اقدم المدعو "م.ر" على اطلاق النار بإتجاه "م.ع" واصابه بطلق ناري في قدمه وذلك في محلة شارع سوريا بمنطقة التبانة، وفر مطلق النار بحسب معلومات "لبنان 24".

وجرى نقل الجريح الى احدى مستشفيات المدينة للعلاج وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات بين الطرفين.
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