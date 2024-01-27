"كارثة" بيئية في عكار.. ماذا حصل؟

أعلن مزارعون في بلدة المسعودية بسهل عكار، أنهم لاحظوا وجود تسرب مواد نفطية في النهر الكبير الجنوبي، بينما كانوا يتفقدون أراضيهم ومواسمهم الزراعية جراء العاصفة.

وأعرب المزارعون عن تخوفهم من الأضرار التي قد يلحقها التسرب النفطي بما تبقى من مزروعاتهم.