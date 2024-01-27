ما زال التوتر مسيطراً على أجواء جنوب لبنان، إثر إقدام العدو الإسرائيلي على تكثيف هجماته مستهدفاً عدداً من البلدات الحدودية.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية هاجمت أهدافاً تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

Advertisement

وقال متحدث باسم جيش العدو إلى أنه تم تدمير بنى تحتية عسكرية للحزب في منطقي بليدا ومروحين، مشيراً إلى أنه أيضاً قصف منطقة عيتا الشعب.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية على جبل بلاط بين رامية ومروحين، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي الناقورة وحولا.

بدورها، ذكرت قناة "الميادين"، مساء اليوم، أنه تم إطلاق مجموعة من الصواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية في الجليل الأعلى.

7 عمليات لـ"حزب الله" حتى الآن

ومنذ ساعات الصباح، أعلن "حزب الله" تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية، وهي على النحو التالي:

1- العملية الأولى إستهداف تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا

2- العملية الثانية طالت ‏التجهيزات التجسسيّة في موقع البحري

3- العملية الثالثة طالت مقر ‏قيادة سريّة في ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بصاروخ "فلق 1"

4- العملية الرابعة استهدفت قاعدة ‏خربة ماعر 5- العملية الخامسة قصفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف 6- العملية السادسة طالت تجمعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد