Advertisement

لبنان

نائب يعلن: لم أصوّت للموازنة

Lebanon 24
27-01-2024 | 11:53
A-
A+
Doc-P-1157640-638419786712730363.jpg
Doc-P-1157640-638419786712730363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبَ النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "الموازنة، باختصار: ضربٌ للقطاع الخاص، تهشيلٌ للمستثمرين، شعبويّة في عددٍ من البنود، تعزيزٌ للاقتصاد غير الشرعي، ضرائب عشوائيّة… والسؤال: كيف نفرض ضرائب إضافيّة على شركاتٍ في بلدٍ لا كهرباء فيه ولا مصارف ولا استقرارًا أمنيّاً، ويعاني من أزماتٍ لا تُعدّ؟ ‏فلنقل لهذه الشركات: أصرفوا موظفيكم وأقفلوا أبوابكم. ‏أعطيت ملاحظاتي بكل شفافية ولم أشارك في حفلة الجنون في المجلس النيابي ولم أصوّت لهذه الموازنة المهزلة".
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:34 | 2024-01-27
13:28 | 2024-01-27
13:24 | 2024-01-27
13:21 | 2024-01-27
13:19 | 2024-01-27
12:22 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24