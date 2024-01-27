مفاجأة عن "طقس لبنان".. إنتظروا ما سيحصل يوم غد الأحد!

أكد الأب إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجويّة وعلم المناخ، أنّ الشتاء هذا العام أكثر من عادي، بحيث أنّ كميات الأمطار قد تخطّت معدلاتها العامة الموسمية في معظم المناطق اللبنانية، وسبّبت الكثير من الأضرار لناحية انهيار الجبال، الطرقات، وفيضانات الأنهر، سقوط الصخور وتلف البساتين….

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وشدد الأب خنيصر في حديث لـ "صوت لبنان" على عدم التهويل، بل تحذير المواطنين لاتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة.

وعن خطر المنخفض الجديد الذي يبدأ مساء الأحد، قال إنه "سيحمل معه كمية كبيرة من الأمطار ستتخطى الـ 60 ملم، وبالتالي الأضرار سوف تكون كبيرة جداً".