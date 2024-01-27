"الخارجية اللبنانية": لإجراءات فورية تمنع جرائم قتل الفلسطينيين

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لمنع إرتكاب جريمة الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وعدم الالتزام بموجباتها المنصوص عنها في إتفاقية منع الابادة الجماعية ومعاقبتها.

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ودعت الوزارة الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى إتخاذ إجراءات فورية تضمن تنفيذ هذه التدابير المؤقتة لمنع جرائم قتل الفلسطينيين، وإخضاعهم لظروف حياة غير إنسانية، من خلال حرمانهم من الغذاء والمياه والدواء، بغية دفعهم الى الهجرة القسرية خارج قطاع غزة.

كذلك، أشادت الوزارة بجهود جمهورية جنوب أفريقيا، وتؤكد على أنها كانت تأمل أن تتضمن التدابير إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار كخطوة أولى على طريق إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، والقائم على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبرت الوزارة أن هذا الحل هو وحده القادر على إرساء الأمن والسلم والرخاء في منطقة الشرق الأوسط.