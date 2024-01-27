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لبنان

القاضي عويدات يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان

Lebanon 24
27-01-2024 | 13:24
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زار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان حيث التقاه مع زوجته الدكتورة لينا عويدات.
 
كذلك، التقى عويدات أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بترو بارولين، وشارك في احتفال قسم يمين قضاة الروتا في الفاتيكان.
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