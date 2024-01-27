12
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
2
o
النبطية
-1
o
زحلة
-1
o
بعلبك
13
o
بشري
11
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"التوافق الوطني": رفضنا الموازنة لأنها غير دستورية ومحملة بكم هائل من الضرائب
Lebanon 24
27-01-2024
|
13:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح تكتل "التوافق الوطني" أسباب رفضه الموازنة التي تم اقرارها أمس، وقال في بيان: "إنسجاماً مع قناعاتنا، لم يكن أمامنا سوى رفض الموازنة التي تم إقرارها بالأمس في المجلس النيابي، وهذا الرفض أسبابه كثيرة ولكن يمكن اختصارها بالتالي:
Advertisement
أولاً: انها موازنة غير دستورية نتيجة عدم وجود قطع حساب. قطع الحساب باختصار هو المعيار الذي يمكن أن نستند اليه كي نتخذ الموقف المناسب والصحيح والعلمي من الأرقام الواردة من هذه الموازنة، وبالتالي فإن عدم وجود قطع حساب لموازنة عام وهو ما يقرّه الدستور ويؤكد عليه فإن كل ما يُمكن أن تقدمه الموازنة هو تقديرات، ونحن لا يمكننا أن نبني مواقف تتعلق بمصالح البلاد ومصالح الشعب اللبناني مستندة الى تقديرات.
ثانياً: هذه الموازنة باختصار شديد أيضاً لم تُنصف الناس لا بل يُمكن القول أنها تعاملت معهم كأرقام وجمّلت نفسها بالقول: "بأنها تقدم صفر عجز وهو رقم نظري وربّما خيالي". المهم إنصاف الناس، وهو أساس لأن إنصاف القطاع العام وكذلك القطاع الخاص وإنصاف الموظفين والاساتذة والاسلاك العسكرية، وإعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب كلّها أمور تؤمّن الاستقرار الاجتماعي المطلوب إذا أردنا فعلاً أن نحمي هذا الوطن.
ثالثاً: لا يمكن أن نكون مع موازنة حافلة بهذا الكمّ الهائل من الضرائب والرسوم وكأنّ الدولة تريد أن تُحمّل المواطنين وحدهم عبءَ الخروج والنهوض من الأزمة الاقتصادية التي غرق بها لبنان، علماً أنّ المواطنين قد يتحملون بعضاً من المسؤولية على المستوى السياسي والانتخابي ولكنهم أبداً وقطعاً لا يجوز تحميلهم مسؤولية الهدر والنهب وسوء الإدارة ودفع لبنان بهذه الطريقة الى الهاوية المالية والاقتصادية التي هو فيها اليوم.
رابعاً: إن القول بأن البلد يحتاج الى موازنة ليستطيع السير وإكمال الطريق وهو المبرر الموجود لمعظم الذين أقروا هذه الموازنة هو قول صحيح، ولكن الأَولى أنّ البلد قبل أن يحتاج لموازنة جديدة فهو يحتاج الى رئيس جمهورية جديد ويحتاج لحكومة جديدة أصيلة".
وختم: "نتمنى أن تنسحب الروحية الوطنية التي أدت لإقرار الموازنة على ملف رئاسة الجمهورية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أضرار كبيرة.. هذا ما حصل داخل مطعم في بيروت (صور)
Lebanon 24
أضرار كبيرة.. هذا ما حصل داخل مطعم في بيروت (صور)
02:27 | 2024-01-27
27/01/2024 02:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بفستان قصير.. مُعجب "ينهار" ويفقد أعصابه في حفل نانسي عجرم (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بفستان قصير.. مُعجب "ينهار" ويفقد أعصابه في حفل نانسي عجرم (فيديو)
02:15 | 2024-01-27
27/01/2024 02:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "دانييلا" استعدوا لمنخفض جديد أشد قوة.. موجات صقيع وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
بعد "دانييلا" استعدوا لمنخفض جديد أشد قوة.. موجات صقيع وثلوج على هذا الإرتفاع
01:31 | 2024-01-27
27/01/2024 01:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق غامض.. هل انفصلت نادين نسيب نجيم عن خطيبها؟ (صور)
Lebanon 24
تعليق غامض.. هل انفصلت نادين نسيب نجيم عن خطيبها؟ (صور)
23:46 | 2024-01-26
26/01/2024 11:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "طقس لبنان".. إنتظروا ما سيحصل يوم غد الأحد!
Lebanon 24
مفاجأة عن "طقس لبنان".. إنتظروا ما سيحصل يوم غد الأحد!
11:57 | 2024-01-27
27/01/2024 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:58 | 2024-01-27
جلسة مرتقبة للحكومة.. واستبعاد أي تبديلات قريبة في واقع الأزمة الرئاسية
23:05 | 2024-01-27
تصعيد اسرائيليّ جنوباً يعزز المخاوف.. و"حزب الله" يرد: "تنتظرك المقابر"
23:15 | 2024-01-27
"الأونروا" مصدومة من قرارات وقف تمويلها.. واللاجئون الفلسطينيون يخشون توقف خدماتها
16:59 | 2024-01-27
قاووق: العدو لن يُجني من استمرار الحرب الا المزيد من الخسائر
16:55 | 2024-01-27
مقدمات النشرات المسائيّة
16:49 | 2024-01-27
في طرابلس.. إطلاق نار و "المخابرات" توقف أحد المطلوبين
فيديو
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
28/01/2024 06:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
28/01/2024 06:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
28/01/2024 06:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24