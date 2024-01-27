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لبنان

بو صعب سيلتقي هوكشتاين في هذا الموعد

Lebanon 24
27-01-2024 | 13:28
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قال مصدر مطلع لقناة الـmtv، إن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، سيلتقي الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين في واشنطن منتصف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن "أميركا لا تأخذ حراك اللجنة الخماسية الرئاسي على محمل الجدّ".
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بوصعب

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