بو صعب سيلتقي هوكشتاين في هذا الموعد

قال مصدر مطلع لقناة الـmtv، إن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، سيلتقي الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين في واشنطن منتصف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن "أميركا لا تأخذ حراك اللجنة الخماسية الرئاسي على محمل الجدّ".

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